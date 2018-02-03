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В Татарстане задержан полицейский, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП

Происшествия
3 февраля, 18:41 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, февраля. /ТАСС

По предварительным данным, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения

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КАЗАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Инспекторы ГИБДД задержали в субботу в Татарстане полицейского, который подозревается в том, что сбил пешехода, а потом скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"В Альметьевске инспекторы ГИБДД задержали сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в наезде на пешехода", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в субботу рано утром.

По предварительным данным, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался.

Пострадавший пешеход госпитализирован.

"Принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел, кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - подчеркнули в ведомстве.

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