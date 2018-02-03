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Три игрока молодежного состава чилийского ФК "Коло-Коло" погибли в ДТП

Происшествия
3 февраля, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Командный автобус вез игроков на юниорский турнир в Аргентине, но попал в аварию

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ТАСС, 3 февраля. Три футболиста молодежной команды чилийского клуба "Коло-Коло" погибли в ДТП, произошедшем в Аргентине. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Командный автобус вез игроков на юниорский турнир в Аргентине, но попал в аварию. ДТП произошло возле поселка Лас-Куэвас. Подробности инцидента и имена погибших не сообщаются.

"Мы посылаем братские объятия и соболезнования их семьям, друзьям. Официальная делегация представителей клуба находится на пути к месту трагедии", - говорится в сообщении.

"Коло-Коло" является самым титулованным клубом в Чили. Команда 32 раза выигрывала национальный чемпионат, 10 раз - Кубок страны, один раз Кубок Либертадорес - самый престижный клубный турнир Южной Америки (1991).

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