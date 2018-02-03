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Три человека в Иванове погибли от отравления угарным газом

Происшествия
3 февраля, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

СК возбудил дело

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи в Иванове возбудили уголовное дело по факту гибели от отравления угарным газом семьи из трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Ирина Котова.

"Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), потому что в квартире, где погибла семья из трех человек, выявлены нарушения правил установки и использования газового оборудования", - сказала Котова.

По ее словам, в субботу в Иванове в квартире на улице Родниковской была обнаружена погибшей семья - тела трех человек, в том числе одного малолетнего ребенка.

По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом.

"Допрошены представители организаций, обслуживающих газовое оборудование, изъяты газовое оборудование и необходимая документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы", - уточнила Котова.

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