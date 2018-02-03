В московских аэропортах из-за непогоды задержаны более 100 рейсов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более ста рейсов, согласно данным портала "Яндекс.Расписание", задерживаются в субботу в аэропортах Москвы из-за непогоды.

По состоянию на 22:01 мск в аэропорту Шереметьево задерживаются 76 рейсов. В Домодедове задерживаются 16 рейсов, еще 15 отменены. Во Внукове задерживаются 17 рейсов, еще один отменен.

По данным специализированного портала Flightradar, в Шереметьеве рейсы на вылет задерживаются в среднем на 51 минуту, на прилет - на 37 минут. В Домодедове на вылет рейсы задерживаются в среднем на 45 минут, на прилет - на 40 минут. Среднее время задержки рейсов на прилет в аэропорте Внуково составляет 47 минут.

Как сообщили ранее синоптики, в выходные в Москве пройдет сильный снегопад.

В течение суток в воскресенье местами по Московской области и Москве также ожидается пасмурная погода, сильный снег, северный ветер с порывами 5-10 м/с, на дорогах местами снежные заносы и гололедица.