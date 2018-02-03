СМИ: в Стамбуле произошло опасное сближение самолетов российской и турецкой авиакомпаний

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Опасное сближение самолетов Boeing-737 российской авиакомпании "Победа" и турецкого авиаперевозчика Pegasus произошло в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщил в субботу телеканал Haberturk.

По его данным, летевший из Москвы российский авиалайнер совершал в минувшую пятницу посадку в Стамбуле и из-за сильных порывов ветра сместился на траекторию взлетавшего самолета компании Pegasus, который вылетал в Измир. Отмечается, что самолеты прошли всего в 250 метрах друг от друга. После инцидента Boeing-737 "Победы" без проблем приземлился в Стамбуле, а турецкий самолет продолжил курс на Измир.