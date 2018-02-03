Мексиканские военные задержали почти 200 следовавших в США нелегалов

МЕХИКО, 3 февраля. /ТАСС/. Мексиканские военные задержали в штате Тамаулипас на северо-востоке страны 198 нелегальных мигрантов, следовавших в США. Два трейлера, в которых находились люди, были остановлены на пункте досмотра в 40 км от столицы региона, сообщил в субботу сайт радиостанции Noticias MVS.

Нелегалы были переданы в распоряжение сотрудников Национального института миграции. Позднее они, скорее всего, будут депортированы в те страны, откуда прибыли. Трое граждан Мексики, которые занимались их перевозкой, взяты под стражу. Ожидается что прокуратура предъявит им обвинения в организации незаконной миграции.

По данным правозащитных организаций, ежегодно порядка 400 тыс. жителей бедных центральноамериканских республик пытаются добраться до территории США через Мексику. На этом пути их подстерегает множество опасностей, нередко они становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.