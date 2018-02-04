Водитель Porsche Cayenne задержан после ДТП с тремя жертвами под Белгородом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Белгородская полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса Opel и Porsche Cayenne, в результате которого погибли три человека, еще семеро пострадали. Водитель внедорожника задержан, по предварительной версии, он спровоцировал аварию, не справившись с управлением и выехав на встречную полосу. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), водитель Porsche Cayenne задержан после оказания медицинской помощи", - уточнил он.

Около 04:00 мск в селе Стрелецкое Белгородского района произошло столкновение микроавтобуса Opel и Porsche Cayenne, в результате которого погибли три пассажира микроавтобуса, еще семь человек, включая водителя внедорожника, пострадали. "По предварительным данным, водитель Porsche Cayenne не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с микроавтобусом", - уточнил Гончарук.

Обстоятельства ДТП уточняются.