Водолазы приступили к обследованию турецкого сухогруза под Феодосией

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля./ТАСС/. Водолазы приступили к обследованию турецкого сухогруза "Берг", получившего пробоину и отбуксированного на мелководье к берегу крымского курорта Феодосия, после чего будет принято решение об откачке топлива. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Водолазная группа в составе пяти человек в данный момент производит осмотр сухогруза, по итогам которого будет принято решение об откачке топлива. Водолазы осматривают внутренние помещения, после этого будет проведено обследование корпуса и поиск повреждений, которые вызвали поступление воды", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства сообщил, что ночью к судну подошел спасательный буксир "Пинай" морской спасательной службы Росморречфлота с оборудованием для откачки топлива.

"Погода благоприятная, небольшой ветер, волнение моря 1 балл. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, вокруг аварийного судна выставлены боновые заграждения", - сказал он.

В ночь на четверг сухогруз (флаг Молдовы, судовладелец - компания из Турции), следовавший из порта Азов (Ростовская область) в турецкий порт Бандырма, получил пробоину в 15 км от порта Азов. На борту находились 12 человек экипажа, из которых восемь граждан Украины и четыре - Азербайджана.

В 02:29 мск в четверг экипаж был эвакуирован в Феодосию и размещен в гостинице, никто не пострадал, в госпитализации не нуждались. По данным властей, на судне 47,7 тонны дизтоплива и моторного масла. Транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.