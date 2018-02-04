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Летевший из Москвы на Пхукет пассажирский самолет сел в Дели по технической причине

Происшествия
4 февраля, 13:31 дата обновления: 4 февраля, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Авиакомпания отправит за туристами два резервных борта

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© AP Photo/Mustafa Quraishi

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Самолет Boeing с туристами, летевший из Москвы на Пхукет, совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине. Об этом в воскресенье говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Борт авиакомпании Nordwind (рейс 2477), летевший из Москвы на Пхукет в воскресенье, 4 февраля, по технической причине сел в Дели", говорится в сообщении.

Как сказали АТОР в туркомпании Pegas Touristik, устранить проблему силами сотрудников аэропорта не удалось. Перевозчик готовит к вылету за туристами из Москвы в Дели два резервных борта.

"Время вылета зависит от получения слотов в аэропорту Дели, необходимой антиобледенительной подготовки самолетов, а также погодных условий в Шереметьево, которые сейчас осложнены метелью с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная, из-за визовых формальностей туристы провели на борту самолета девять часов, однако в это время их обеспечивали горячим питанием. В конечном итоге представителям авиакомпании удалось добиться от местных властей, чтобы пассажирам позволили покинуть лайнер и пройти миграционный контроль.

"Пассажиры покинули самолет, они сейчас размещены в трех отелях в Дели, общее количество туристов - 380 человек. [Резервные самолеты из Шереметьево] должны были сейчас вылететь, мы смотрим по факту", - сказала она.

Реакция прокуратуры

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) сообщили ТАСС, что намерены проверить соблюдение прав пассажиров.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров в связи с экстренной посадкой пассажирского самолета авиакомпании ООО "Северный Ветер" в аэропорту Дели, следовавшего рейсом 2477 Москва - Пхукет. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила представитель ММТП Екатерина Короткова.

Проверку проводит прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, ее ход и результаты находятся на контроле ММТП.

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