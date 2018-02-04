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Жителю Кубани грозит штраф за стрельбу из автомата у памятника Т-34 в Волгограде

Происшествия
4 февраля, 13:32 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 4, февраля. /ТАСС

После стрельбы житель скрылся на автомашине, его задержали "в результате введенного плана "Перехват"

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ВОЛГОГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция Волгограда задержала жителя Краснодарского края, стрелявшего из автомата у памятника танку Т-34, ему грозит штраф, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МВД.

"3 февраля 2018 года в 19:05 поступило сообщение о том, что по улице Землячки, возле памятника "Танк Т-34 № 18 "Челябинский колхозник", неизвестный произвел выстрелы из автоматического оружия, после чего скрылся на автомашине белого цвета. В результате введенного плана "Перехват" схожая по приметам автомашина была задержана инспекторами ДПС. У 24-летнего водителя был обнаружен и изъят охолощенный АКМ калибра 7,62 мм. Мужчина был доставлен в отдел полиции", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что за стрельбу из автомата в общественном месте мужчине грозит административный штраф до 50 тыс. рублей.

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