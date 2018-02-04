Одноэтажный дом сгорел на базе отдыха в нацпарке Куршская коса

КАЛИНИНГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в одноэтажном доме на базе отдыха "Видтех" в поселке Лесной на территории национального парка Куршская коса под Калининградом, есть пострадавшие. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС в регионе.

"Полностью выгорел одноэтажный дом с мансардой из керамоблоков размером 7 на 7 метров <...> Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Сигнал о нем поступил в дежурные службы в воскресенье около полуночи, к его тушению привлекались 14 пожарных и пять единиц техники.

Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах региона, в результате пожара погибла женщина и пострадал 16-летний подросток. Официальными комментариями областного УМВД по происшествию агентство пока не располагает.