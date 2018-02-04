Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Одноэтажный дом сгорел на базе отдыха в нацпарке Куршская коса

Происшествия
4 февраля, 13:45 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 4, февраля. /ТАСС

К тушению привлекались 14 человек, в МЧС сообщают о пострадавших

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в одноэтажном доме на базе отдыха "Видтех" в поселке Лесной на территории национального парка Куршская коса под Калининградом, есть пострадавшие. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС в регионе.

"Полностью выгорел одноэтажный дом с мансардой из керамоблоков размером 7 на 7 метров <...> Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Сигнал о нем поступил в дежурные службы в воскресенье около полуночи, к его тушению привлекались 14 пожарных и пять единиц техники.

Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах региона, в результате пожара погибла женщина и пострадал 16-летний подросток. Официальными комментариями областного УМВД по происшествию агентство пока не располагает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
3
Дегтярев: заявление главы МОК о реформировании CAS удручает
4
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама