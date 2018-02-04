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В США арестовали угрожавшего похитить Лану Дель Рей мужчину

Происшествия
4 февраля, 14:10 UTC+3

Предполагаемый преступник пришел на концерт певицы c ножом

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ТАСС, 4 февраля. Полицейские в городе Орландо (штат Флорида) задержали мужчину, который грозился похитить певицу Лану Дель Рей. Об этом полиция города сообщила в субботу на своей официальной странице в Twitter.

 "Майкл Хант задержан за преследование с отягчающими обстоятельствами и попытку похищения с использованием оружия. Полученную информацию [о возможном похищении] мы расценили это как реальную угрозу, и полиция города задержала Ханта до того, как он успел приблизиться к певице Лане Дель Рей во время ее концерта прошлой ночью.<...> Полиция смогла остановить задержанного, который был вооружен ножом, прежде чем он смог добраться до места проведения концерта", - говорится в сообщении.

По информации местной газеты Orlando Sentinel, полиция отреагировала на анонимный звонок с сообщением об "загадочных и угрожающих" записях в соцсетях со стороны задержанного в адрес певицы. 43-летний Хант имеет пять судимостей, а в последний раз вышел из тюрьмы в январе 2014 года.

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