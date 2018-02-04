Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

El Pais: у побережья испанской Мелильи погибли не менее 20 мигрантов

Происшествия
4 февраля, 14:49 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 4, февраля. /ТАСС

По информации активистки Елены Малено, беженцы утонули при попытке пересечь на судне Средиземное море

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 4 февраля. /ТАСС/. Тела по меньшей мере 20 мигрантов обнаружены в нескольких километрах от побережья испанского автономного города Мелилья, полуанклава на севере Африки на Средиземноморском побережье Марокко. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.

Смотрите также

Главы МИД и МВД Австрии предлагают закрыть путь мигрантам в ЕС через Средиземное море

Генсек ООН заявил, что число мигрантов с 2000 года выросло на 49%

В Средиземном море у побережья Ливии утонули около 90 мигрантов

По предварительным данным, судно, на котором они пытались достичь испанской территории, потерпело крушение. Как написала в Twitter активистка помогающей беженцам общественной организации Caminando Fronteras Елена Малено, всего на судне находились 47 мигрантов. По ее информации, пока удалось обнаружить тела 21 человека.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем мигрантов в Евросоюз. Второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

Как ранее сообщила Международная организация по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тысячу. При этом более 3 тысяч погибли в пути.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Испания Марокко
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
3
Дегтярев: заявление главы МОК о реформировании CAS удручает
4
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама