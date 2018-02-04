El Pais: у побережья испанской Мелильи погибли не менее 20 мигрантов

МАДРИД, 4 февраля. /ТАСС/. Тела по меньшей мере 20 мигрантов обнаружены в нескольких километрах от побережья испанского автономного города Мелилья, полуанклава на севере Африки на Средиземноморском побережье Марокко. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.

По предварительным данным, судно, на котором они пытались достичь испанской территории, потерпело крушение. Как написала в Twitter активистка помогающей беженцам общественной организации Caminando Fronteras Елена Малено, всего на судне находились 47 мигрантов. По ее информации, пока удалось обнаружить тела 21 человека.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем мигрантов в Евросоюз. Второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

Как ранее сообщила Международная организация по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тысячу. При этом более 3 тысяч погибли в пути.