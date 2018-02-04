Почти 250 населенных пунктов в Подмосковье частично остались без света из-за снегопада

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Частичное отключение энергоснабжения зафиксировано в 245 небольших населенных пунктах в 14 муниципалитетах Московской области из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"По состоянию на 12:00 4 февраля частично нарушено энергоснабжение 245 небольших населенных пунктов в сельской местности. При этом высоковольтная сеть в Подмосковье работает без сбоев", - сказал Пестов, чьи слова цитирует пресс-служба.

Как уточняется в материале, отключения фиксируются в частном секторе, в отдаленных сельских населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществах, в которых в зимнее время практически никто не проживает. Аварийные отключения зафиксированы в 14 муниципалитетах - в Пушкинском, Щелковском, Ногинском, Наро-Фоминском, Ступинском, Можайском, Дмитровском районах, городских округах Чехов, Истра, Мытищи, Руза, Коломна, Балашиха, Домодедово.

"Обильный снегопад, сопровождающийся налипанием мокрого снега на провода и деревья, гололедицей, снежными заносами, сильным ветром с порывами до 13-18 м/с и переходом температуры через ноль, привел к падению деревьев под тяжестью снега и обрыву линий электропередачи", - уточнил Пестов.

Снегопад, накрывший Московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжают идти осадки. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов, в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 8 градусов. Непогода уже привела к гибели человека в Москве в результате падения дерева и порыва линии электропередачи, еще пятеро получили травмы.

Ранее Минэнерго Московской области сообщило о ряде краткосрочных перебоев в электроснабжении в течение субботы в регионе во время снегопада. Наблюдаются также локальные сбои в работе общественного транспорта.