Более 62 тыс. человек остаются без света из-за снегопада в Центральном федеральном округе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. 600 населенных пунктов, в которых проживают более 62 тысяч человек, обесточены в шести регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре МЧС.

Обрывы линий электропередачи из-за снегопада привели к перебоям энергоснабжения в Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Московской и Тульской областях.

"В Московской, Владимирской, Калужской, Брянской, Смоленской и Тульской областях без энергоснабжения находятся почти 600 населенных пунктов, в которых проживают более 62 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

По последним данным количество населенных пунктов Брянской области, оставшихся без энергоснабжения из-за сильного снегопада, достигло 80, сообщается в воскресенье на сайте Минэнерго РФ. Ранее сообщалось о нарушениях в электроснабжении 38 населенных пунктов.

"4 февраля с 12:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мокрый снег) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"). <…> Без электроснабжения остались бытовые потребители в 80 населенных пунктах (около 4 700 человек), - говорится в сообщении.

Восстановление электричества

Более 330 аварийной-восстановительных бригад задействованы в восстановлении электричества в регионах центральной части России. Об этом сообщил первый заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский.

Снегопад затронул 13 регионов Центрального федерального округа, в шести из них (Московской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тульской и Владимирской областях) произошло нарушение энергоснабжения.

"К проведению аварийно-восстановительных работ привлечены более 330 комплексных аварийно-восстановительных бригад", - сказал он на селекторном совещании в воскресенье.

Ликвидация последствий снегопада на дорогах

МЧС развернуло почти две тысячи пунктов обогрева и питания в Центральной части России из-за снегопадов. Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре (ЦРЦ) МЧС.

На данный момент усилена работа по патрулированию и своевременному ограничению движения на автодорогах федерального, регионального и местного значения. "Организовано дежурство 250 совместных оперативных групп и экипажей ГИБДД, на дежурстве находятся более 370 тягачей дорожных служб", - сообщили в ЦРЦ.

Более 390 единиц снегоуборочной техники ликвидируют последствия снегопада во Владимирской, Ярославской, Тульской, Рязанской, Ивановской, Калужской и Брянской областях. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Росавтодора.

"Более 390 единиц спецтехники дежурят на федеральных трассах во Владимирской, Ярославской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Московской, Калужской и Брянской областях в настоящее время. Количество техники может быть увеличено с изменением погодных условий", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, на участке федеральной трассы М-8 от границы Владимирской и Ярославской областей до Ярославля наблюдается метель с сильными порывами ветра, плохая видимость. Для борьбы с гололедом предусмотрено 150 тонн песчано-соляной смеси.

"На федеральных трассах Тульской области заторы на данный момент отсутствуют, осадков не наблюдается. В Рязанской области на трассе М-5 движение без затруднений. На федеральных трассах Калужской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия: сильный мокрый снег, местами метель, усиление ветра до 15-20 м/с. Проезд по указанным федеральным автомобильным трассам региона обеспечен полностью и осуществляется без затруднений", - уточнили в пресс-службе.

Неблагоприятные погодные условия также отмечаются на федеральных трассах в Брянской области - сильный мокрый снег, местами метель, ветер до 15-20 м/с. "Проезд по указанным федеральным автомобильным трассам региона обеспечен полностью и осуществляется без затруднений", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород", в настоящее время наблюдаются затруднения движения на участке с 128 по 132 км трассы М-7 "Волга" в сторону Москвы. По информации ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", до конца суток в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Московской областях и Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, а также сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.