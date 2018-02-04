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В результате обрушения стены при разборе нежилого дома в Омске погибли два человека

Происшествия
4 февраля, 15:19 дата обновления: 4 февраля, 15:58 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

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ОМСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Два человека погибли в Омске в результате обрушения стены нежилого аварийного дома, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"На улице во время разбора двухэтажного аварийного нежилого дома обрушилась стена, под ней погибли двое мужчин, 1966 и 1971 годов рождения, из соседнего реабилитационного центра", - уточнила Болдинова.

По ее словам, на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.
В региональном главке МЧС ТАСС рассказали, что сообщение об обрушении поступило в 17:10 (14:10 мск).

"Это двухэтажное здание площадью около 120 кв. метров, обрушение произошло на площади 3 кв. метра. К месту выдвигались две единицы техники и девять сотрудников МЧС. Особых обрушений там нет, происшествие уже отработано", - сообщил начальник пресс-службы омского главка МЧС Денис Ахрамов.

По словам начальника пресс-службы УМВД по Омской области Алексея Командыкова, здание оцеплено сотрудниками полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.

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