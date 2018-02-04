В Москве разыскивают Маserati, водитель которой скрылся после стрельбы в кафе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция разыскивает в Москве автомобиль Маserati, водитель которого скрылся после стрельбы в кафе, где был ранен охранник. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в воскресенье.

"После стрельбы в кафе на Малой Сухаревской площади объявлен план "Перехват". Скрывается водитель автомашины Maserati с номерами 888, который был участником конфликта и стрельбы в кафе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, человек, стрелявший в охранника кафе, задержан, а на его машине скрывается знакомый, который является очевидцем и свидетелем конфликта. Машина разыскивается по всем административным округам, принимаются меры к задержанию водителя.

Ранее в пресс-службе столичной полиции ТАСС сообщили, что около 13:30 в столичный главк МВД поступило сообщение о конфликте в заведении по адресу: Малая Сухаревская площадь, д. 8.

По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт, который закончился стрельбой, предположительно из травматического пистолета.

В результате один человек с ранениями был госпитализирован.

Причина конфликта и все обстоятельства произошедшего уточняются.