СМИ: суд в Кувейте освободил под залог в $10 млн обвиняемую в растратах госфонда россиянку

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 4 февраля. /ТАСС/. Гражданка РФ Мария Лазарева, арестованная властями Кувейта по обвинению в растрате государственных средств, освобождена под залог в 3 млн кувейтских динаров (порядка $10 млн). Соответствующее постановление, как сообщает газета Al Jarida, вынес в воскресенье уголовный суд эмирата.

Как отмечает издание, уголовный суд Кувейта под председательством советника Митаба аль-Аради постановил освободить Марию Лазареву и ее кувейтских коллег Саида Дашти и Абдаллу аш-Шамали под залог. При этом они не имеют права покидать страну.

Лазарева, возглавляющая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года по обвинению в растратах средств государственного инвестиционного фонда портов эмирата.