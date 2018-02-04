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СМИ: суд в Кувейте освободил под залог в $10 млн обвиняемую в растратах госфонда россиянку

Происшествия
4 февраля, 17:33 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 4, февраля. /ТАСС

При этом Мария Лазарева не имеет права выезжать из страны

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 4 февраля. /ТАСС/. Гражданка РФ Мария Лазарева, арестованная властями Кувейта по обвинению в растрате государственных средств, освобождена под залог в 3 млн кувейтских динаров (порядка $10 млн). Соответствующее постановление, как сообщает газета Al Jarida, вынес в воскресенье уголовный суд эмирата.

Как отмечает издание, уголовный суд Кувейта под председательством советника Митаба аль-Аради постановил освободить Марию Лазареву и ее кувейтских коллег Саида Дашти и Абдаллу аш-Шамали под залог. При этом они не имеют права покидать страну.

Лазарева, возглавляющая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года по обвинению в растратах средств государственного инвестиционного фонда портов эмирата.

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