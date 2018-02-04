Погранохрана Финляндии расследует предполагаемое нарушение финской границы рыбаками из РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 4 февраля. /ТАСС/. Пограничная охрана Финляндии начала расследование из-за подозрений в незаконном пересечении российско-финской границы рыбаками из России. Об этом сообщило в воскресенье Финляндское информационное агентство со ссылкой на управление Погранохраны по региону Северная Карелия.

Инцидент, по данным ведомства, произошел в субботу в финской приграничной общине Париккала. Трое рыбаков зашли на финскую сторону границы примерно на 80 метров по льду озера Пухяярви, утверждает ведомство. По его информации, их обнаружил патруль Погранохраны. Когда финские пограничники прибыли на место, рыбаки уже вернулись в Россию.

Погранохрана указала, что начала "предварительное расследование по подозрению в нарушении государственной границы". Этот случай, отметили там, является первым в текущем году в регионе, находящемся в ведении управления по Северной Карелии.

Финские пограничники также уже связались по этому поводу с российскими коллегами в городе Суоярви.