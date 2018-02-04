Четыре человека погибли в ДТП на трассе "Петербург - Псков"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Трое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области на федеральной автодороге Р-23 "Санкт-Петербург - Псков". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу и области.

"По предварительной информации 04.02.2018 около 17:45 мск в Гатчинском районе Ленинградской области, на 70-м км автодороги "Санкт-Петербург - Псков" водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Audi. В результате ДТП в автомобиле Ford Mondeo водитель и трое пассажиров (мужчина, женщина и девочка <...> ) скончались на месте", - сказано в сообщении.

По данному факту проводится проверка, добавили в пресс- службе.