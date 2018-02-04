"Россети" восстановили энергоснабжение всех социально значимых объектов в ЦФО

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бригады "Россетей" к настоящему времени восстановили энергоснабжение всех социально значимых объектов Центрального федерального округа (ЦФО), которые оказались отключены от энергоснабжения из-за сильных снегопадов в центральном регионе страны.

Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

"Все социально значимые объекты запитаны либо по нормальной схеме, либо от резервных источников электроснабжения", - отмечается в сообщении.

Всего в настоящий момент в ликвидации последствий снегопада задействовано около 400 бригад в составе свыше 1,2 тыс. человек. В их распоряжении находится более 400 единиц спецтехники и 140 резервных источников электроснабжения.

В целом "Россети" отмечают, что сильный снегопад не оказал негативного влияния на работу электросетевого комплекса ЦФО и добавляют, что не было зафиксировано крупных перебоев в энергоснабжении потребителей. Отчасти этому способствовала регулярная комплексная подготовка оборудования и персонала к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода, в рамках которой проводятся ремонтные работы, вычищаются просеки вдоль линий электропередачи, комплектуются аварийные резервы.

По данным "Россетей", 3-4 февраля в регионах ЦФО выпала месячная норма осадков, вызванная арктическим циклоном "Балканец".

"По данным синоптиков, такие снегопады бывают не чаще одного раза в сто лет", - говорится в сообщении "Россетей".

"Несмотря на отсутствие крупных перебоев в электроснабжении потребителей, по решению генерального директора компании "Россети" Павла Ливинского, оперативный штаб сетевого комплекса под его руководством держит на постоянном контроле ситуацию в регионах, пострадавших от разгула стихии, а также координирует работу бригад, занимающихся устранением локальных технологических нарушений", - отмечается в сообщении сетевой компании.