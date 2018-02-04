Число отключенных от электроснабжения потребителей в ЦФО снижено до 29,7 тыс.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Усилиями аварийных бригад электросетевых компаний к позднему вечеру воскресенья число отключенных от энергоснабжения потребителей в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) удалось снизить до 29,7 тыс. человек. Об этом говорится в воскресенье в сообщении Минэнерго РФ.

"Благодаря усилиям аварийных бригад электросетевых компаний в течение дня удалось значительно (примерно на 40 тыс. человек) сократить количество отключенных потребителей. Если максимально было отключено (по состоянию на 12:00 мск) 69 тыс. человек, то по состоянию на 22:00 мск без электроснабжения суммарно остаются около 29,7 тыс. человек (Мощность отключенных потребителей составляет 90,69 МВт)", - говорится в сообщении.

4 февраля из-за сильного мокрого снега в шести субъектах ЦФО (Смоленская, Московская, Калужская, Владимирская, Брянская и Тульская области) произошли отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

При этом, как ранее сообщало Минэнерго, на данный момент на электросетевых объектах Смоленской области аварийно-восстановительные работы завершены.

"Россети" также отмечали, что к вечеру 4 февраля было восстановлено энергоснабжение всех социально важных объектов регионов округа.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.