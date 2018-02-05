AP: в США на участке путей, где столкнулись поезда, не работали сигнальные указатели

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Сигнальные указатели не работали на участке железнодорожных путей, где в воскресенье произошло столкновение пассажирского поезда Amtrak с грузовым составом компании CSX. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на президента Amtrak Ричарда Андерсона.

Авария произошла рядом с грузовой железнодорожной станцией. Пассажирский поезд по неизвестным причинам был пущен по боковой ветке железнодорожных путей, на которой стоял грузовой состав. В Amtrak заявили, что за перевод стрелок на путях и работу сигнальной системы для поездов на участке, где произошел инцидент, отвечает CSX.

По словам Андерсона, автоматическая система железнодорожных сигналов была отключена на этом участке, и диспетчеры CSX по радиосвязи указывали направление следования поезда. Как указал президент Amtrak, он ожидает, что специалисты Национального управления по безопасности на транспорте США по итогам начатого расследования установят, явилось ли это причиной аварии.

Пассажирский поезд Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Майами, столкнулся с грузовым составом компании CSX около города Кейси (Южная Каролина) в воскресенье примерно в 02:35 по местному времени (10:35 мск). В пассажирском поезде находились 139 пассажиров и восемь членов локомотивной бригады. В результате столкновения погибли два человека, не менее 116 пострадали.

Это уже третья авария со смертельным исходом с участием поездов Amtrak за последние два месяца. В минувшую среду поезд, в котором находились в том числе члены американского Конгресса, протаранил мусоровоз на железнодорожном переезде в штате Вирджиния. В результате один человек погиб, шестеро получили травмы. 18 декабря еще один поезд Amtrak, превысив допустимую скорость почти в два раза, сошел с рельсов в штате Вашингтон, в результате чего три человека погибли, более 70 пострадали.