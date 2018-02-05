В КЧР восстановили газоснабжение 17 населенных пунктов

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты завершили внеплановые ремонтные работы на магистральном газопроводе в Карачаево-Черкесии (КЧР), из-за чего в субботу было приостановлено газоснабжение 17 населенных пунктов республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск".

"Ремонт завершен, начались пуско-наладочные мероприятия. Первыми газ начал поступать в населенные пункты Адыге-Хабльского района, где уже восстановлено газоснабжение социально-значимых объектов", - сказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, полностью восстановить газоснабжение всех 17 населенных пунктов республики, где без газа остались около 9 тыс. абонентов (домов - прим. ТАСС) и более 140 коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий, планируется 5 февраля.

Ранее на сайте Минэнерго РФ сообщалось, из-за дефектов на магистральном газопроводе-отводе 4 февраля в 15:00 мск были остановлены газораспределительные станции "Адыге-Хабль" и "Псыж". Без газоснабжения остались более 9 тыс. абонентов в 14 населенных пунктах.