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В четырех регионах ЦФО восстановлено энергоснабжение, нарушенное снегопадами

Происшествия
5 февраля, 0:49 дата обновления: 5 февраля, 0:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Московской и Владимирской областях

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ТАСС, 5 февраля. Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в четырех из шести регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ЦФО.

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В результате снегопада в Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Тульской областях были обесточены почти 600 населенных пунктов, в которых проживают почти 63 тыс. человек.

"В Брянской, Смоленской, Тульской, Калужской областях энергоснабжение восстановлено полностью", - сказал представитель ЦРЦ МЧС.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Московской и Владимирской областях. Их планируется завершить к 12:00 мск понедельника.

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