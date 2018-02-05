В четырех регионах ЦФО восстановлено энергоснабжение, нарушенное снегопадами

ТАСС, 5 февраля. Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в четырех из шести регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ЦФО.

В результате снегопада в Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Тульской областях были обесточены почти 600 населенных пунктов, в которых проживают почти 63 тыс. человек.

"В Брянской, Смоленской, Тульской, Калужской областях энергоснабжение восстановлено полностью", - сказал представитель ЦРЦ МЧС.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Московской и Владимирской областях. Их планируется завершить к 12:00 мск понедельника.