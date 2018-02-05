Предприятия ЖКХ Магадана не справляются с последствиями снегопадов

ТАСС, 5 февраля. Прокуратура Магадана по результатам проверки расчистки территорий областного центра от снега и наледи после серии снежных циклонов вынесла ряд предписаний мэрии города и представления об устранении нарушений жилищного законодательства 15 предприятиям ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой города Магадана проведены проверки в отношении муниципальных бюджетных учреждений города, ответственных за надлежащее содержание дорог и проездов, а также в отношении департамента ЖКХ мэрии Магадана. Установлено, что дороги, дворовые и межквартальные проезды, тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии, предпринятых действий организациями ЖКХ к устранению снежных наносов, снежных куч и надели явно недостаточно, в местах движения транспорта и пешеходов не установлены предупредительные знаки о возможном сходе снежных навесов с крыш зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководителям бюджетных учреждений прокуратурой города, ответственных за надлежащее содержание дорог и проездов, и 15 управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства. Кроме того, по факту ненадлежащей организации работы органа муниципального жилищного контроля внесено представление руководителю департамента ЖКХ мэрии Магадана.

Ранее ТАСС сообщал, что в январе в Магадане выпало более четырех месячных норм осадков. На утро 1 февраля высота снега, по данным метеостанции Магадан, составила 75 см. Мэрия Магадана рассматривает вопрос о корректировке городского бюджета из-за больших трат на расчистку города от снега.