СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газового баллона в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона возле многоквартирного дома в городе Гае Оренбургской области, сообщили в понедельник в СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба")", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, при проведении ремонтных и сварочных работ работниками ООО "Домоуправление № 1" в жилом многоквартирном доме № 16 по улице Советская в городе Гае возле второго подъезда произошел хлопок газового баллона, в результате чего имеются внешние и внутренние повреждения дома, чем причинен крупный ущерб собственникам квартир многоквартирного дома.

По данным регионального ГУ МЧС, повреждено остекление нескольких оконных проемов и входная дверь. Жильцы вернулись в свои квартиры, поврежденные оконные проемы закрыты многослойной пленкой. Ориентировочное время завершения ремонтных работ запланировано на 7 февраля. Всего в четырехэтажном доме три подъезда, где проживают более 100 человек, пострадавших нет.