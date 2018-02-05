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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газового баллона в Оренбургской области

Происшествия
5 февраля, 16:43 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 5, февраля. /ТАСС

По данным следствия, хлопок произошел во время сварочных работ

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ОРЕНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона возле многоквартирного дома в городе Гае Оренбургской области, сообщили в понедельник в СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба")", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, при проведении ремонтных и сварочных работ работниками ООО "Домоуправление № 1" в жилом многоквартирном доме № 16 по улице Советская в городе Гае возле второго подъезда произошел хлопок газового баллона, в результате чего имеются внешние и внутренние повреждения дома, чем причинен крупный ущерб собственникам квартир многоквартирного дома.

По данным регионального ГУ МЧС, повреждено остекление нескольких оконных проемов и входная дверь. Жильцы вернулись в свои квартиры, поврежденные оконные проемы закрыты многослойной пленкой. Ориентировочное время завершения ремонтных работ запланировано на 7 февраля. Всего в четырехэтажном доме три подъезда, где проживают более 100 человек, пострадавших нет.

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