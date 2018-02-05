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Сотрудники отдела полиции в Орле скрыли за год более 400 преступлений

Происшествия
5 февраля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

По мнению прокуратуры, в каждом "отказном" случае были поводы для возбуждения уголовных дел

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ОРЕЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в Орле, где сотрудники отдела полиции №2 по Заводскому району города подозреваются в сокрытии 435 преступлений. Это почти половина всех аналогичных нарушений, выявленных при проверках правоохранительных органов в регионе за 2017 год, сообщили в понедельник ТАСС в прокуратуре региона.

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" по факту сокрытия в 2017 году в отделе полиции №2 Заводского района города 435 преступлений", - сообщили в облпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что при проверках по итогам 2017 года по всему региону было обнаружено около 980 таких случаев.

В прокуратуре сказали, что сотрудниками отдела полиции №2 по всем 435 случаям были вынесены отказы в возбуждении уголовного дела. По мнению прокуратуры, в каждом "отказном" случае были поводы для возбуждения уголовных дел. В прокуратуре добавили, что скрытые преступления были разной направленности.

Сейчас по делу ведутся необходимые следственные действия. Статья о злоупотреблении должностными полномочиями предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

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