Сотрудники МЧС проверяют информацию очевидцев о трех хлопках в жилом доме в Самаре

САМАРА, 5 февраля. /ТАСС/. Очевидцы сообщили о трех хлопках в доме по улице Димитрова в Самаре, где в понедельник произошел взрыв газового баллона. Сотрудники МЧС проверяют эту информацию, полученную от жильцов, рассказал ТАСС представитель ведомства.

"Информация [о якобы прозвучавших трех хлопках] будет проверена", - сказал он.

Взрыв произошел в семнадцатиэтажном доме -"свечке" на 16-м этаже, здание современное, электрифицированное. Повреждения видны снаружи на верхнем этаже и этажом ниже.

Выставлено оцепление на расстоянии 30 метров.

Движение автомобилей на прилегающей улице перекрыто, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудники экстренных служб начали аварийно-восстановительные работы, из-за этого всех собравшихся попросили отойти подальше от здания из-за возможного падения конструкций. Некоторые припаркованные машины уже пострадали при падении предметов с высоты в момент взрыва. По данным МЧС, повреждено шесть машин.

Около входа в помещение стоят жильцы дома, некоторые из них в момент взрыва находились в здании. Спасатели сообщили о том, что эвакуированные жильцы, а это около 70 человек, могут быть размещены в пункте временного размещения. Его предполагается организовать в близлежащей школе №43, однако решение будут принимать городские власти.

Рабочих заблокировало в лифте

Двое рабочих на протяжении 25 минут были заблокированы в лифте дома, где взорвался газовый баллон. Об этом рассказал ТАСС один из рабочих по имени Дмитрий, сотрудник фирмы, занимающейся установкой кондиционеров.

По его словам, на двух последних этажах здания расположены двухъярусные квартиры, где проходил ремонт.

Двое сотрудников компании приехали устанавливать кондиционеры, сели в лифт на первом этаже.

Однако в этот момент услышали хлопок взорвавшегося газового баллона, и взрывная волна, как подтвердили позже сотрудники экстренных служб, задела лифтовые шахты.

Из-за этого лифт остановился между первым и вторым этажом.

По словам Дмитрия, спустя 25 минут спасатели подняли лифт на второй этаж и вызволили его и его напарника наружу.

О ЧП

В понедельник в одном из домов по улице Георгия Димитрова в Промышленном районе Самары произошел хлопок бытового газа.

В результате, по данным Минздрава Самарской области, пострадали четыре человека, из них двое госпитализированы с ожогами.

Все пострадавшие в результате ЧП - рабочие, проводившие ремонт в доме.

По факту происшествия следственными органами по региону проводится доследственная проверка.