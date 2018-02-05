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Суд Киева отпустил арестованных за нападение на храма Московского патриархата

Происшествия
5 февраля, 17:15 дата обновления: 5 февраля, 17:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, февраля. /ТАСС

За обвиняемых поручились несколько депутатов Верховной рады

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КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева отпустил под личное поручительство двух радикалов, арестованных за поджог храма на территории Десятинного монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в центре Киева. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

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"Решением Апелляционного суда Киева подозреваемого в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП Александра Горбаня отпустили на поруки", - написала она в Twitter.

Как уточнили в пресс-службе суда изданию "Лига.Новости", за Горбаня поручились депутаты Рады Андрей Ильенко, Павел Кишкарь, Олег Петренко, Андрей Левус, Игорь Луценко, Олег Барна, Оксана Корчинская. Кроме того, в ведомстве добавили, что срок действия определения - до 25 марта.

Позже Сарган добавила, что аналогичное решение суд вынес и по второму подозреваемому - Алексею Шемотюку. "Алексея Шемотюка, подозреваемого в поджоге на Десятинной, также выпустили на поруки", - уточнила она.

В ночь на 25 января в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге храма на территории Десятинного монастыря. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью, которые направили на экспертизу. Подозреваемые в поджоге Александр Горбань и Алексей Шемотюк были задержаны, по данному факту столичная полиция возбудила уголовное дело. 27 января Шевченковский районный суд Киева арестовал их на 60 суток с правом внесения залога в 2,2 млн гривен ($78,9 тыс.) для каждого.

Рождества Пресвятой Богородицы Десятинный монастырь расположен в историческом центре Киева рядом с первым каменным храмом в Киевской Руси - Десятинной церковью.

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