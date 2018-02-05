СК начал проверку по факту взрыва газа в ЖК "Бутово-Парк" в Подмосковье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования рабочих при хлопке газа в квартире дома в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Подмосковья. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, трое рабочих проводили ремонтные работы в новой квартире, используя газовый баллон.

"В ходе проведения работ произошел хлопок газа. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего", - сообщила Врадий. По данным СК, двое рабочих доставлены в местную больницу, еще один - в московскую. На месте происшествия работают следователи.

При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате взрыва газа госпитализированы четверо пострадавших, а сам взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ, когда рабочие устанавливали натяжные потолки.

Газовый баллон взорвался на 20-м этаже 25-этажного жилого дома, после этого возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. Несущие конструкции дома повреждений не получили. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и представители экстренных служб, проводится обследование здания.

Жители бутово парк!!! Кто видит это? Вызвали пожарников???! #бутово#бутовопарк1#бутовопарк2#бутовопарк#мамыбутовопарк#мамыбутово#детибутовопарк#бутовопарк2б Публикация от Детей Одеваем МыБутово-парк 6 (@justbaby.ru) Фев 5, 2018 в 5:11 PST