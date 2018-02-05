Двое пострадавших при взрыве газа в доме в Подмосковье получили ожоги 90% тела

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Двое из четырех пострадавших при взрыве газа в квартире жилого дома в ЖК "Бутово-Парк" в Подмосковье рабочих госпитализированы с ожогами 90% тела. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, всего госпитализированы четверо.

"В результате у двоих рабочих диагноз - легкие ожоги, у двоих - ожоги 90% тела", - сообщила она.

По данным следствия, рабочие проводили ремонтные работы в новой квартире, используя газовый баллон. В ходе работ произошел хлопок газового баллона. Проводится доследственная проверка.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, взрыв газового баллона в квартире произошел из-за нарушений техники безопасности при установке натяжных потолков.

Газовый баллон взорвался на 20-м этаже 25-этажного жилого дома, после этого возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. Несущие конструкции дома повреждений не получили.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС и представители экстренных служб. Проводится обследование здания.