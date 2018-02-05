Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подача газа возобновлена во все населенные пункты КЧР, где прерывалось газоснабжение

Происшествия
5 февраля, 18:12 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 5, февраля. /ТАСС

Ранее без газа остались 9 тыс. абонентов и более 140 коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Газоснабжение 17 населенных пунктов Карачаево-Черкесии (КЧР), приостановленное в воскресенье из-за внеплановых работ на магистральном газопроводе, полностью возобновлено, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Газпром газораспределение Черкесск".

Смотрите также

В КЧР восстановили газоснабжение 17 населенных пунктов

Газоснабжение и свет отключены в подъезде дома под Волгоградом после взрыва

Газоснабжение 3,5 тыс. человек в Ленобласти восстановлено

"Газоснабжение всех 17 населенных пунктов республики, попавших в зону отключения, с 17:30 проводится в штатном режиме. Подача газа после завершения ремонтных работ в первую очередь была возобновлена в социально значимые объекты, к концу сегодняшнего дня полностью обеспечены газом все потребители - около 9 тыс. абонентов (домов - прим. ТАСС) и более 140 коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за дефектов на магистральном газопроводе-отводе 4 февраля были остановлены газораспределительные станции "Адыге-Хабль" и "Псыж". Без газоснабжения остались более 9 тыс. абонентов в 14 населенных пунктах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
5
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
6
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
7
Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу ее приговора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама