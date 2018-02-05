Подача газа возобновлена во все населенные пункты КЧР, где прерывалось газоснабжение

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Газоснабжение 17 населенных пунктов Карачаево-Черкесии (КЧР), приостановленное в воскресенье из-за внеплановых работ на магистральном газопроводе, полностью возобновлено, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Газпром газораспределение Черкесск".

"Газоснабжение всех 17 населенных пунктов республики, попавших в зону отключения, с 17:30 проводится в штатном режиме. Подача газа после завершения ремонтных работ в первую очередь была возобновлена в социально значимые объекты, к концу сегодняшнего дня полностью обеспечены газом все потребители - около 9 тыс. абонентов (домов - прим. ТАСС) и более 140 коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за дефектов на магистральном газопроводе-отводе 4 февраля были остановлены газораспределительные станции "Адыге-Хабль" и "Псыж". Без газоснабжения остались более 9 тыс. абонентов в 14 населенных пунктах.