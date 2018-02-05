Детсад в Архангельске закрыт на неделю из-за кишечной инфекции

АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. /ТАСС/. Детский сад №123 в Архангельске закрыт на неделю после выявленных у его воспитанников шести случаев острой кишечной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

"Детский сад №123 в Цигломенском округе Архангельска полностью закрыт из-за шести случаев острой кишечной инфекции. Садик закрыт с 3 февраля на неделю", - сообщили в пресс-службе.

С 31 января по 4 февраля в детском саду выявлено шесть заболевших детей с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция".

"Дети болеют в четырех группах из существующих шести. Это небольшой садик", - сообщили в пресс-службе.

Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, три ребенка госпитализированы в Архангельскую областную детскую клиническую больницу.

Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины возникновения заболевания.