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В Германии вынесли приговор выходцам из России и Украины за мошенничество с медстраховками

Происшествия
5 февраля, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Ущерб от действий преступников, по данным следствия, составил по меньшей мере €4,7 млн

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ТАСС, 5 февраля. Суд города Дюссельдорф (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) огласил приговор девяти членам преступной группировки, в которую в основном входили уроженцы России и Украины, по делу о мошенничестве с медицинскими страховками. Как сообщила в понедельник газета Rheinische Post, обвиняемых приговорили к срокам от двух до девяти лет лишения свободы, а также конфискации имущества на сумму порядка €1,8 млн.

По информации издания, пациенты в сговоре с медработниками оформляли дорогостоящие медицинские услуги, однако на деле получали более дешевую медицинскую помощь. Пятеро из девяти обвиняемых признали свою вину. Всего за восемь лет деятельности группировки страховым компаниям был нанесен ущерб на сумму не менее €4,7 млн.

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