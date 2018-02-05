Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калининградская таможня выявила канал поставки анаболиков из Белоруссии

Происшествия
5 февраля, 18:21 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 5, февраля. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Калининградской областной таможни задержали организатора поставок из Белоруссии на территорию области сильнодействующих веществ - анаболических стероидов. Как сообщили в понедельник в пресс-службе таможни, изъята крупная партия анаболиков.

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков установили, что житель Калининградской области организовал канал поставок сильнодействующих препаратов на территорию региона и в ближайшее время намеревается ввезти на территорию области из Белоруссии партию анаболических стероидов, свободный оборот которых запрещен на территории РФ", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в поезде, следовавшем из Москвы в Калининград.

По данным ведомства, при досмотре личных вещей - дорожной сумки, рюкзака и полиэтиленового пакета - у него были обнаружены сокрытые от таможенного контроля около 40 флаконов различных емкостей, 70 ампул, 30 капсул, более 2 тыс. таблеток в блистерах и флаконах.

"Экспертиза установила, что гражданин перевозил сильнодействующие вещества - анаболические стероиды", - сообщили в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ в крупном размере.

Уголовный кодекс РФ предусматривает за такое преступление наказание от трех до семи лет лишения свободы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
5
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
6
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
7
Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу ее приговора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама