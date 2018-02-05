Калининградская таможня выявила канал поставки анаболиков из Белоруссии

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Калининградской областной таможни задержали организатора поставок из Белоруссии на территорию области сильнодействующих веществ - анаболических стероидов. Как сообщили в понедельник в пресс-службе таможни, изъята крупная партия анаболиков.

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков установили, что житель Калининградской области организовал канал поставок сильнодействующих препаратов на территорию региона и в ближайшее время намеревается ввезти на территорию области из Белоруссии партию анаболических стероидов, свободный оборот которых запрещен на территории РФ", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в поезде, следовавшем из Москвы в Калининград.

По данным ведомства, при досмотре личных вещей - дорожной сумки, рюкзака и полиэтиленового пакета - у него были обнаружены сокрытые от таможенного контроля около 40 флаконов различных емкостей, 70 ампул, 30 капсул, более 2 тыс. таблеток в блистерах и флаконах.

"Экспертиза установила, что гражданин перевозил сильнодействующие вещества - анаболические стероиды", - сообщили в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ в крупном размере.

Уголовный кодекс РФ предусматривает за такое преступление наказание от трех до семи лет лишения свободы.