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Суд Южно-Сахалинска приступит к оглашению приговора по делу экс-губернатора Хорошавина

Происшествия
6 февраля, 0:06 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Александр Хорошавин обвиняется в получении взяток в крупном размере

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Суд Южно-Сахалинска во вторник начнет оглашение приговора по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и ряда его бывших подчиненных, обвиняемых в получении взяток в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Оглашение приговора назначено на 6 февраля, на 10:00 по местному времени (02:00 мск - прим. ТАСС)", - сказала секретарь судьи Елены Поликиной.

Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова затруднилась предположить, как именно пройдет оглашение. "Скорее всего, поэпизодно, не знаю", - сказала она. Представитель защиты привела в пример судебное разбирательство по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого в четверг, 1 февраля, приговорили к восьми годам колонии и штрафу за получение взяток. "У нас есть только опыт по делу Белых - там три эпизода читали десять часов, у нас девять эпизодов", - отметила Артюхова.

По словам Игоря Янчука, адвоката одного из бывших подчиненных Хорошавина - Сергея Карепкина, оглашение приговора займет не один день. "Думаю, что два дня на оглашение уйдет точно", - сказал он.

Оба адвоката предположили, что приговор будет обвинительным. "Как адвокат, я считаю, что у моего подзащитного должен быть оправдательный приговор, но, исходя из практики, понимаю, что такого не будет. Надеюсь, что произойдет переквалификация, поскольку по одному эпизоду (дача взятки рыбопромышленником Анатолием Осадчим - прим. ТАСС) прокуратура отказалась поддерживать обвинение, и это позволит снизить срок наказания, озвученного обвинением", - сказал Янчук.

"То, что приговор будет обвинительным, понимает и Хорошавин. Исход дела был очевиден с самого начала. Мы не обольщаемся и настроены на дальнейшую борьбу", - отметила Артюхова.

Дело Хорошавина

Суд Южно-Сахалинска 6 марта 2017 года приступил к рассмотрению по существу дела экс-губернатора и ряда его бывших подчиненных, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. На скамье подсудимых, помимо Хорошавина, - его бывший заместитель Карепкин, экс-советник Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем".

Представитель гособвинения Денис Штундер в ходе прений по делу 28 ноября попросил для экс-губернатора Сахалинской области 13 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа, для бывшего зампреда правительства Карепкина - восемь лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере взятки, для экс-министра сельского хозяйства области Борисова - семь лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки, для бывшего помощника Хорошавина Икрамова - девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в 300 млн рублей.

20 декабря 2017 года в суде закончились прения сторон, и судья ушла в совещательную комнату для составления приговора. Первоначально оглашение приговора было назначено на 22 января, однако позже судья перенесла его на 6 февраля.

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