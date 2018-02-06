Суд в Москве решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников кабмина Дагестана

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве во вторник решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников правительства Дагестана, в том числе временно исполняющего обязанности председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, задержанного по делу о мошенничестве при реализации социальных программ в регионе. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Следствие 6 февраля планирует выйти с ходатайством об аресте подозреваемых", - сказал источник.

Как ранее сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона (ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество").

По ее словам, в рамках расследования была установлена причастность к совершению хищения путем мошенничества Гамидова, а также временно исполняющих обязанности заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц.

5 февраля при проведении следственных мероприятий во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые были задержаны, по месту их жительства проведены обыски. У Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.