Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор предполагаемым членам банды боевиков из Ингушетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник огласит приговор предполагаемым членам незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Сунженского района Ингушетии. Об этом журналистам сообщила официальный представитель военного суда Алена Катькало.

"Приговор по так называемому делу Гадамаури и других будет оглашен 6 февраля в Северо-Кавказском окружном военном суде в 14:30 мск", - сказала Катькало, не уточнив точное число подсудимых.

Исходя из материалов уголовного дела, Лечи Гадамаури в марте 2014 года стал одним из руководителей НВФ в Сунженском районе Ингушетии вплоть до задержания в июне 2016 года. По его предложению в состав банды вошли еще семь местных жителей.

По выводам стороны обвинения, с марта 2014 года по июнь 2016 года участники НВФ под руководством Гадамаури приобрели и хранили в тайниках по месту их жительства или непосредственно при себе пригодные для использования огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.