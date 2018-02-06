Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор предполагаемым членам банды боевиков из Ингушетии

Происшествия
6 февраля, 0:32 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, февраля. /ТАСС

Точное число подсудимых пока остается неизвестным

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник огласит приговор предполагаемым членам незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Сунженского района Ингушетии. Об этом журналистам сообщила официальный представитель военного суда Алена Катькало.

"Приговор по так называемому делу Гадамаури и других будет оглашен 6 февраля в Северо-Кавказском окружном военном суде в 14:30 мск", - сказала Катькало, не уточнив точное число подсудимых.

Исходя из материалов уголовного дела, Лечи Гадамаури в марте 2014 года стал одним из руководителей НВФ в Сунженском районе Ингушетии вплоть до задержания в июне 2016 года. По его предложению в состав банды вошли еще семь местных жителей.

По выводам стороны обвинения, с марта 2014 года по июнь 2016 года участники НВФ под руководством Гадамаури приобрели и хранили в тайниках по месту их жительства или непосредственно при себе пригодные для использования огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ингушетия Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД не будет переэкзаменовывать автомобилистов с истекшим сроком водительских прав
2
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
3
Суд в Москве решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников кабмина Дагестана
4
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
5
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
6
Роструд: сложные погодные условия можно считать уважительной причиной опоздания на работу
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама