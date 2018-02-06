В Приморье из-за крупного пожара в многоэтажном доме эвакуировали жильцов

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали жильцов семиэтажного многоквартирного дома в городе Артем из-за пожара, вспыхнувшего ночью 6 февраля, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Шестого февраля в 02:33 на пульт пожарной охраны города Артем поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме по адресу: улица Кооперативная, 4. Прибыв на место происшествия спустя две минуты, огнеборцы приступили к тушению. Наблюдалось открытое горение кровли и верхних этажей дома на площади 500 кв. м. Задействовав звенья газодымозащитной службы, огнеборцы приступили к эвакуации жильцов дома и разведке внутри горящих помещений", - говорится в сообщении ведомства.

К моменту прибытия пожарных часть людей эвакуировались самостоятельно, а еще 45 жильцам помогли пожарные. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается. Задействован 41 человек и 10 единиц техники.

Для жильцов пострадавших квартир организован пункт временного размещения на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса города Артема, для них организовано горячее питание.