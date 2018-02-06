СК возбудил дело о взятке в 6,3 млн рублей за данные о маршрутах пограничников Камчатки

ТАСС, 6 февраля. Следователи управления Следственного комитета Камчатки возбудили уголовное дело о даче взятки в размере 6,3 млн рублей в отношении главы рыбодобывающей компании. Как сообщает пресс-служба ведомства, за эту сумму подозреваемый хотел купить сведения о расположении морских патрулей, чтобы спокойно ловить краба.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК РФ ("дача взятки"). По версии следствия, с августа по сентябрь 2017 года руководитель рыбодобывающей компании передал посреднику из числа своих знакомых денежные средства в сумме 6,3 млн рублей для их передачи должностному лицу Пограничного управления ФСБ России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за эти деньги предприниматель хотел получить секретную информацию о координатах патрульно-сторожевых кораблей. Все это нужно было, чтобы его судну никто не мешал добывать краба. Однако посредник, взявший деньги, предпринимателя обманул.

"Посредник, обещавший передать деньги сотруднику пограничного управления, ввел взяткодателя в заблуждение, а именно присвоил денежные средства и сообщал недостоверную информацию о координатах патрульно-сторожевых кораблей. По этой же причине браконьерское судно, принадлежащее компании взяткодателя, в октябре 2017 года задержано в районе промысла без разрешительных документов на лов краба", - сообщает пресс-служба Следственного управления.

Злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю при попытке покинуть регион. Сейчас он заключен под стражу.