Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело о взятке в 6,3 млн рублей за данные о маршрутах пограничников Камчатки

Происшествия
6 февраля, 3:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Предприниматель хотел получить секретную информацию о координатах патрульно-сторожевых кораблей, чтобы спокойно ловить краба

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 февраля. Следователи управления Следственного комитета Камчатки возбудили уголовное дело о даче взятки в размере 6,3 млн рублей в отношении главы рыбодобывающей компании. Как сообщает пресс-служба ведомства, за эту сумму подозреваемый хотел купить сведения о расположении морских патрулей, чтобы спокойно ловить краба.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК РФ ("дача взятки"). По версии следствия, с августа по сентябрь 2017 года руководитель рыбодобывающей компании передал посреднику из числа своих знакомых денежные средства в сумме 6,3 млн рублей для их передачи должностному лицу Пограничного управления ФСБ России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за эти деньги предприниматель хотел получить секретную информацию о координатах патрульно-сторожевых кораблей. Все это нужно было, чтобы его судну никто не мешал добывать краба. Однако посредник, взявший деньги, предпринимателя обманул.

"Посредник, обещавший передать деньги сотруднику пограничного управления, ввел взяткодателя в заблуждение, а именно присвоил денежные средства и сообщал недостоверную информацию о координатах патрульно-сторожевых кораблей. По этой же причине браконьерское судно, принадлежащее компании взяткодателя, в октябре 2017 года задержано в районе промысла без разрешительных документов на лов краба", - сообщает пресс-служба Следственного управления.

Злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю при попытке покинуть регион. Сейчас он заключен под стражу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД не будет переэкзаменовывать автомобилистов с истекшим сроком водительских прав
2
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
3
Суд в Москве решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников кабмина Дагестана
4
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
5
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
6
Роструд: сложные погодные условия можно считать уважительной причиной опоздания на работу
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама