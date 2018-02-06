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По факту нападения льва на ребенка в зоопарке Приморья возбуждено уголовное дело

Происшествия
6 февраля, 3:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, февраля. /ТАСС

Инцидент произошел почти год назад

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ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили по факту нападения льва на ребенка в зоопарке, расположенном в селе Борисовка под Уссурийском, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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"Уссурийская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы Михайловского района, малолетняя дочь которой пострадала от хищника при посещении местного зоопарка. <…> Городской прокурор направил материалы проверки в орган следствия для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения органами СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что девочка получила ранения правого плеча, уха, шеи. Инцидент произошел почти год назад, однако мать пострадавшей обратилась в прокуратуру только после того, как увидела в СМИ сообщения о нападении леопарда на ребенка в том же зоопарке в январе этого года. По данному факту также возбуждено и расследуется уголовное дело.

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