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При очистке от снега кровли дома в Магадане пострадал ребенок

Происшествия
6 февраля, 4:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Инцидент произошел 5 февраля, когда жительница Магадана с детьми посещала детскую поликлинику

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ТАСС, 6 февраля. Прокуратура начала проверку по факту падения с крыши дома снега и льда на четырехлетнюю девочку в Магадане, сообщили во вторник в пресс-службе областной прокуратуры. ЧП случилось при очистке рабочими кровли.

"Прокуратура г. Магадана начала проверку по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку в результате работ по уборке снежного покрова с кровли одного из жилых домов в областном центре", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 5 февраля, когда жительница Магадана с детьми посещала детскую поликлинику. Пока женщина одевала сына, ее дочь самостоятельно вышла на улицу и подошла к стене дома, который не был защищен козырьком. В этот момент производилась очистка крыши от льда и снега, часть которого попала на девочку. Ребенок серьезно не пострадал, после врачебного осмотра, девочку отправили домой.

Это уже второй подобный случай. В конце января в Магадане в результате падения сосульки с крыши пострадал полуторогодовалый ребенок. Было возбуждено уголовное дело.

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