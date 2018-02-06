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К ответственности привлечены директора шести школ Якутии

Происшествия
6 февраля, 6:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Ученики занимались при низких температурах

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ТАСС, 6 февраля. Прокуратура возбудила административные дела в отношении директоров шести школ в Нюрбинском районе Якутии, учащиеся которых занимались при низких температурах, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры республики.

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"Температура воздуха в помещениях 6 школ района не соответствовала требованиям законодательства. В ряде учебных кабинетов температура колебалась от +9°С до +15°С, вместо положенных +18+ 22°С.<…> Прокурор района возбудил в отношении 6 директоров школ дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Многие школьники простыли. В больницах были зафиксированы более 300 обращений учащихся с диагнозами: катаральная ангина, острый бронхит, острый ларингит, аллергия от сырости и холода.

Административные дела возбуждены за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений. Прокуратура потребовала от главы Нюрбинского района выделить средства из бюджета для нормализации температуры в школах.

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