К ответственности привлечены директора шести школ Якутии

ТАСС, 6 февраля. Прокуратура возбудила административные дела в отношении директоров шести школ в Нюрбинском районе Якутии, учащиеся которых занимались при низких температурах, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры республики.

"Температура воздуха в помещениях 6 школ района не соответствовала требованиям законодательства. В ряде учебных кабинетов температура колебалась от +9°С до +15°С, вместо положенных +18+ 22°С.<…> Прокурор района возбудил в отношении 6 директоров школ дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Многие школьники простыли. В больницах были зафиксированы более 300 обращений учащихся с диагнозами: катаральная ангина, острый бронхит, острый ларингит, аллергия от сырости и холода.

Административные дела возбуждены за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений. Прокуратура потребовала от главы Нюрбинского района выделить средства из бюджета для нормализации температуры в школах.