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СМИ: санитарный вертолет ВС Тайваня упал в море

Происшествия
6 февраля, 6:25 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, февраля. /ТАСС

Шестеро пассажиров и членов экипажа вертолета пропали без вести

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ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Санитарный вертолет UH-60M Black Hawk ВВС Тайваня упал в море в районе острова Ланьюй. Как сообщил во вторник информационный портал Sina, шесть находивших на борту пассажиров и членов экипажа пропали без вести.

По данным портала, вертолет взлетел с острова в 00:38 по местному времени (19:38 мск понедельника) с тремя членами экипажа, медиком, пациентом и членом его семьи на борту. Когда вертолет отдалился на 100 метров от места взлета, его навигационные огни погасли, связь с ним была потеряна.

Местные власти уже привлекли к поисково-спасательной операции экстренные службы, рыболовные суда и военную авиацию.

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