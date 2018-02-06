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В центре Барнаула горит "Дом афганцев"

Происшествия
6 февраля, 6:28 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 6, февраля. /ТАСС

По данным ГУ МЧС, из-за пустотных перекрытий огонь быстро распространился на второй этаж и чердак

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БАРНАУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Сильный пожар начался во вторник утром в Барнауле в так называемом "Доме афганцев" - здании, где размещаются общественные организации ветеранов боевых действий. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горит здание Союза общественных организаций ветеранов боевых действий по проспекту Комсомольскому. Горело внутри здания на первом этаже, сразу же был подан ствол на тушение пожара. На данный момент выгорело порядка 150 квадратных метров, тушение продолжается, очень много дыма. Здание старинное - начала XX века", - сказал представитель ведомства.

По данным ГУ МЧС, из-за пустотных перекрытий огонь быстро распространился на второй этаж и чердак. К ликвидации пожара привлечены 57 человек, 19 единиц техники.

В здании, помимо общественных организаций расположен, Музей ветеранов Афганистана.

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