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УФАС Карелии заподозрило больницу в предоставлении преимуществ фирмам на 15 торгах

Происшествия
6 февраля, 16:48 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 6, февраля. /ТАСС

Компании из Санкт-Петербурга грозит административный штраф

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ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. /ТАСС/. Управление ФАС по Карелии возбудило дело о предоставлении Калевальской центральной районной больницей преимуществ компаниям из Санкт-Петербурга на торгах на поставку лекарств и медоборудования на сумму более 5,8 млн рублей. Об этом во вторник ТАСС рассказал глава ведомства Артур Пряхин.

"Имеются признаки предварительных договоренностей, заключения антиконкурентного соглашения между Калевальской центральной районной больницей и ООО "НикаМед", ООО "Медлон" и ООО "Медлон-ДВ", а также последующей его реализации при проведении 15 аукционов в электронной форме с 2014 по 2016 годы. Общая сумма по контрактам составляет 5,847 млн рублей", - сказал Пряхин.

По его словам, дело по ч. 1 статьи 17 федерального закона "О защите конкуренции" было возбуждено по материалам правоохранительных органов. В частности, были предоставлены телефонные переговоры, подтверждающие вину организатора и участников аукционов. Он напомнил, что в апреле 2017 года суд признал бывшего главного врача Калевальской ЦРБ виновной во взяточничестве и приговорил ее к 7 годам лишения свободы условно и штрафу 9 млн рублей.

Как доказано в суде, деньги главврач получала через посредника, действовавшего в интересах руководителя трех коммерческих организаций, за заключение договоров по результатам проведеных электронных аукционов, организацию заключения договоров и контрактов на суммы менее 100 тыс. рублей без проведения торгов.

По словам Пряхина, ответчиками по делу выступает ООО "НикаМед" и Калевальская центральная районная больница. Две другие компании из Санкт-Петербурга - ООО "Медлон" и ООО "Медлон-ДВ" - прекратили деятельность, поэтому их к делу не привлечь, пояснил он.

"Обычно конкуренция на торгах составляет порядка 15%, а на данных торгах она составляла всего от 0,5 до 1,5%", - отметил Пряхин. Он добавил, что компании, в пользу которой совершались незаконные действия, грозят административные штрафы от 10 до 50% начальной стоимости торгов. Должностному лицу больницы может быть предъявлен штраф до 50 тыс. рублей.

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