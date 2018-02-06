Суд в Москве приговорил коммерческого директора фирмы к семи годам за спонсирование ИГ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд во вторник приговорил к семи годам заключения в колонии коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Нурмагомедова виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и назначить ему семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил резолютивную часть приговора председательствующий судья. Суд решил не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и постановил зачесть в срок заключения время, проведенное под стражей.

Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.

В ходе прений сторон гособвинение попросило признать Нурмагомедова виновным в финансировании терроризма и назначить ему девять лет колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Защита в свою очередь просила оправдать Нурмагомедова. Сам подсудимый признал вину в том, что отправлял деньги брату, однако вину в инкриминируемом преступлении категорически отверг.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1. УК РФ ("Содействие террористической деятельности") против Нурмагомедова было возбуждено 16 января прошлого года. По версии следствия, он спонсировал террористическую организацию на общую сумму более 200 тыс. рублей, а также оказывал финансовую помощь в приобретении билетов в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований. По словам прокурора, вина подсудимого подтверждается телефонными переговорами, переводами денег между счетами обвиняемого, а также показаниями свидетелей.

Как следует из обвинительного заключения, обвиняемый приобрел авиабилет в Турцию для объявленного в международный розыск гражданина Таджикистана Исматова, в отношении которого на родине возбуждено уголовное дело. Кроме того, он приобрел авиабилет до Стамбула для гражданки РФ Фаталиевой, обвиняемой по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем").

Как ранее сообщили ТАСС адвокаты Шамиля Нурмагомедова, его младший брат Марат в 2013 году уехал в Сирию, а его семья, в том числе сам Шамиль, начали предпринимать действия для его возвращения, которые продлились до октября 2015 года. По их словам, Марат Нурмагомедов находится на территории Украины и опасается возвращаться в Россию из-за уголовного преследования. В отношении него в РФ также возбуждено уголовное дело.