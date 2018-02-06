Два человека пострадали в ДТП с автовозом и маршруткой в Подмосковье

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения автовоза и маршрутного такси на Каширском шоссе в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека", - сказал собеседник агентства, отметив, что среди пострадавших детей нет. Затруднений в движении после ДТП не отмечается.

Автовоз Scania и маршрутное такси Mercedes, в котором находились 24 человека, столкнулись на Каширском шоссе в районе 32-го км около 14:45 мск. На месте происшествия работают полицейские, причины ДТП устанавливаются.