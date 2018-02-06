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Экс-зампред правительства Дагестана Исаев арестован на 2 месяца по обвинению в хищениях

Происшествия
6 февраля, 16:57 UTC+3 МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

В ходе заседания подозреваемый отверг обвинения в мошенничестве и не признал себя виновным

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник заключил под стражу до 5 апреля бывшего временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева, обвиняемого в хищении средств из бюджета, передает корреспондент ТАСС.

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"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Исаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 апреля", - огласила постановление судья.

В ходе заседания Шамиль Исаев отверг обвинения в мошенничестве. "Я себя виновным не признаю. Ни в какой организованной группе я не участвовал, все другие задержанные равно удалены от меня", - сказал он, попросив назначить ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона, расследуется Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. По данным СК, общая сумма ущерба от действий чиновников при реализации социальных программ превышает 95 млн рублей. 5 февраля были задержаны и этапированы в Москву врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера правительства республики Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

В понедельник вечером врио главы Дагестана Владимир Васильев своим указом отправил правительство республики в отставку.

6 февраля Басманный суд заключил под стражу экс-министра Шахабаса Шахова. Срок ареста установлен до 5 апреля. Во вторник суд также изберет меру пресечения остальным фигурантам дела.

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